Dubbele cijfers voor UNIS Flyers tegen hekkensluiter

De ijshockeyers van de UNIS Flyers hebben vrijdagavond uitgehaald tegen de Red Eagles uit Den Bosch. Het team uit Heerenveen won thuis met 12-0 van de nummer laatst van de BeNe-League.

Na de eerste periode hadden de Flyers al zes goals gescoord. Daarna ging de doelpuntenproductie wat minder snel, want in het tweede deel van de wedstrijd scoorden de Flyers 'slechts' twee keer. In die laatste periode voerden de Flyers de score toch nog op met vier treffers.

De doelpunten werden aardig verdeeld, want zeven verschillende spelers scoorden. Marco Postma werd met drie treffers topscoorder.

Zondag spelen de Flyers in België tegen de Chiefs uit Leuven.