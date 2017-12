De politie is op zoek naar drie jonge mannen die vrijdagavond in een parkje in Wolvega een persoon hebben beroofd. Mogelijk hebben daarbij ook een vuurwapen gebruikt. Meerdere politieagenten met kogelwerende vesten deden vrijdagavond na tien uur onderzoek in het dorp, dat deels met linten was afgezet.

In een burgernetoproep vraagt de politie nadrukkelijk aan mensen die de mannen zien, om zelf geen actie te ondernemen. Wat ze precies buit hebben gemaakt, is niet duidelijk.