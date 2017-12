VIDEO: Antoinette de Jong ''op de goede route''

Antoinette de Jong beleeft een goed seizoen, maar het grote doel is een medaille op de Olympische Spelen in Zuid-Korea in februari. ''Over anderhalve week eerst het Olympisch kwalificatietoernooi, maar ik ben op de goede route. Dat geeft heel veel vertrouwen.'' Twee grote concurrenten op de 3 kilometer in Zuid-Korea zijn Ireen Wüst en Martina Sáblíková, maar De Jong heeft van beiden al gewonnen dit seizoen. ''Eigenlijk ben ik er niet echt mee bezig. Zolang ik op mezelf focus, moet het goedkomen.''