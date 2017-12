Cambuur na rust ruim voorbij Dordrecht

Sportclub Cambuur heeft vrijdag met duidelijke cijfers gewonnen van Dordrecht. Het werd 3-0 in Leeuwarden en alle goals werden na rust gescoord.

Aan het begin van de eerste helft zocht Cambuur al gauw de aanval, maar veel grote kansen kwamen er niet. Kip was het dichtst bij een goal, maar Dordrecht-keeper Nick Wolters kon dat voorkomen. Dordrecht kreeg voor de rust de grootste kans, nadat Marvin Peersman hands maakte in de 16. Erik Cummins hield de penalty van Jafar Arias echter tegen.

Na tien minuten voetballen in de tweede helft kwam Cambuur op voorsprong. Issa Kallon dribbelde naar binnen en vanaf de rand van het strafschopgebied schoot hij in de verre hoek raak. Niet veel later maakte Xander Houtkoop met een prachtig afstandsschot de 2-0. Tien minuten voor tijd viel er opnieuw een mooie goal, toen Ricardo Kip de bal over Wolters heen wipte.

Ook daarna hadden beide ploegen nog een aantal grote kansen, maar het bleef 3-0. Een mooie opsteker voor Cambuur, dat Dordrecht ook voorbijgaat in de stand. De Leeuwarders staan nu 13e.

SC Cambuur - FC Dordrecht: 3-0 (0-0). 54. Kallon 1-0, 60. Houtkoop 2-0, 80. Kip 3-0

Opstelling Cambuur: Erik Cummins; Jordy van Deelen (46. Furdjel Narsingh), Matthew Steenvoorden, Robbert Schilder, Marvin Peersman, Xander Houtkoop (75. Justin Mathieu); Sai van Wermeskerken, Ricardo Kip, Mathias Schils; Issa Kallon (68. Kevin van Kippersluis), Martijn Barto