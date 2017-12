Opnames Joris' Kerstboom in Dokkum zijn "de mooiste ooit"

De opnames die voor het televisieprogramma Joris' Kerstboom in Dokkum zijn gemaakt, zijn de mooiste ooit. Dat zegt programmamaker en presentator Joris Linssen.

Joris' Kerstboom is een programma van KRO-NCRV dat ieder jaar voor de kerstdagen wordt uitgezonden. Joris Linssen ontmoet daarin mensen met bijzondere, vaak aangrijpende verhalen onder de kerstboom. De opnames vonden altijd plaats in Den Bosch, maar dit jaar werden er ook opnames gemaakt in Dokkum. In de prachtig aangeklede stad zorgde een kerstmarkt met tal van kraampjes, een levende kerststal en veel bezoekers voor een bijzondere sfeer, die de hele tv-crew verraste.

Het programma Joris' Kerstboom wordt op kerstavond uitgezonden om 21:10 uur.