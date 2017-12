'Aanleiding schietpartij Damwâld ligt in relationele sfeer'

Aanleiding voor de schietpartij van een aantal maanden geleden bij een supermarkt in Damwâld ligt in de relationele sfeer. Dat zegt de advocaat van de verdachte. Volgens de advocaat werd haar cliënt met een stalen pijp aangevallen door het latere slachtoffer. Het schieten zou dus uit zelfverdediging zijn.

De verdachte is een 57-jarige inwoner van Damwâld. Hij zit nog altijd vast. De advocaat wou graag dat de man zou worden vrijgelaten, omdat hij last van zijn hart heeft, maar de rechter heeft dat geweigerd. Daardoor kan de man niet voor zijn twee zoons zorgen. Die zijn 17 en 18 jaar oud en worden, volgens de advocaat, bedreigd door familieleden van het slachtoffer. Volgens de rechter is het nog maar de vraag of de problemen bij de verdachte worden opgelost door de man vrij te laten.

Bij het schietincident op 15 september raakte een 68-jarige inwoner van Damwâld gewond. Hij kon zelf naar de huisarts lopen. De praktijk van de huisarts is recht tegenover de plaats van het schietincident.

De rechter heeft bepaald dat de verdachte moet worden onderzocht door een psycholoog en een psychiater. De zaak wordt in ieder geval in maart inhoudelijk behandeld.