VIDEO: Vooruitkijken met Nyck de Vries

Autocoureur Nyck de Vries is duidelijk: zijn doel is het halen van de Formule 1. Dat zegt de 22-jarige De Vries in Fryslân Hjoed. Afgelopen seizoen eindigde De Vries in de Formule 2 in vijf races op het podium. Nu maakt hij de overstap naar het succesvolle team PREMA Racing. "Dat team is de afgelopen twee seizoenen kampioen geworden. Afgelopen seizoen hebben ze echt gedomineerd." De Vries hoopt volgend jaar door goed te rijden in beeld te komen bij een Formule 1-team: "De laatste vijf rijders die de Formule 2 hebben gewonnen, zijn doogestroomd naar de Formule 1. Als je de Formule 2 wint, kunnen ze niet meer om je heen."