Zwemster Marrit Steenbergen van Oosterwolde is er net niet in geslaagd om een medaille te pakken op de 100 meter wisselslag op het EK kortebaan in Kopenhagen. De 17-jarige Steenbergen tikte aan na 59.35 en werd daarmee vierde, op 0.09 seconde achter de Noorse Susann Bjørnsen.

Winnaar van de afstand werd Katinka Hosszu uit Hongarije. Zij was met 56.97 verreweg de snelste. De Zweedse Sarah Sjöström werd tweede.