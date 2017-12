Rechter: Hendrik Algraweg mag niet worden afgesloten

De Hendrik Algraweg tussen Goutum en Boksum mag niet worden afgesloten. Dat heeft de rechter vrijdagmiddag in een spoedzitting besloten. De gemeente Leeuwarden wilde de weg zo snel mogelijk sluiten, omdat deze zijn hoofdfunctie na 2014 is verloren door de aanleg van de Heak en de westelijke invalsweg. Voor de gemeente betekent de uitspraak een grote tegenslag, want die heeft allerlei plannen met de weg. Zo zou er met afsluiting ruimte komen voor de bouw van het stadsdeel De Zuidlanden en het Landbouwmuseum. Daarnaast wil de gemeente de weg gebruiken als parkeerplaats voor 1500 auto's tijdens grote evenementen van Culturele Hoofdstad.

Door onder andere het autoschadebedrijf Posthuma werd bezwaar gemaakt tegen het afsluiten van de weg. Volgens onderzoek van deskundigen zou sluiting van de weg 4,9 miljoen euro schade opleveren voor het bedrijf. Nu rijden er dagelijks nog 5.300 auto's over de weg. Ze zijn dan ook blij met de tijdelijke schorsing.

Tegenstanders van de sluiting, zoals Posthuma, hebben nu zes weken de tijd om met redenen te komen waarom de weg ook in de toekomst niet afgesloten moet worden. De gemeente moet alle belangen van de tegenstanders goed in kaart brengen en voor oplossingen zorgen, willen ze de weg echt af kunnen sluiten.