''Laat de ambachtsschool maar gauw terugkomen, want daar is grote behoefte aan.'' Dat was de meest gehoorde reactie op de Leeuwarder vrijdagsmarkt op het tekort aan vakmensen in de bouw. Het aantal vacatures dreigt de komende jaren op te lopen tot zo'n 70 duizend. Naast de ouderwetse opleiding wordt ook een betere beloning en een hogere status vaak als oplossing genoemd. "Als je op een verjaardag vertelt dat je timmerman of ICT'er bent, dan reageren ze toch anders..." Volgens de groenteman is het gewoon het gevolg van de crisis: ''Als de witlof niets oplevert, gaat iedereen over op winterwortels.'' Verder vertelde iemand dat ze veel bouwvakkers in de familie heeft, waaronder een aantal broers, maar ja, die kregen allemaal dochters... Maar veel mensen keken er ook weer niet echt van op: ''Als je meer verdient in de warmte achter de computer dan in de kou op een steiger, tsja, dan snap ik het ook wel...''