VIDEO: Lemmer bereidt zich voor op Dickens Festijn

Het is binnen twee jaar uitgegroeid tot een van de grootste kerstmarkten van Fryslân: het Dickens Festijn in Lemmer. Vorig jaar kwamen er drie keer zoveel mensen als verwacht naar de winterfair in Charles Dickensstijl. Daar schrok de organisatie toch wel van en daarom is er dit jaar een nog serieuzere voorbereiding. Er is theater, muziek en een echte ijsbaan. Bovendien komen er artiesten als Pearl Jozefzoon en Dries Roelvink. Het Dickens Festijn vindt plaats op 16 en 17 december.