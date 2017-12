Omrop TIP: Skraabje oan ferve

In Drachten werden in 1921 een huizenblok en de landbouwschool door Theo van Doesburg volledig ingericht volgens de principes van De Stijl. In 2017 werd een van die woningen in het blok gerestaureerd en omgevormd tot museumwoning.

De Stijl

Theo van Doesberg was samen met Piet Mondriaan de drijvende kracht achter de kunststroming De Stijl. Voor de zestien woningen in Drachten bedacht hij een kleurenschema met de bekende stijlkleuren: rood, geel, blauw en grijs. De landbouwschool werd oranje, groen en violet. In de volksmond werd de buurt daarom al gauw de 'Papegaaienbuurt' genoemd.

Dilemma's

In 2017 werd een van de woningen omgetoverd tot een museumwoning. Tijdens de restauratie was er sprake van verschillende dilemma's: is het Van Doesburgbehang echt wel zo bedoeld door hem? Zijn er wijzigingen in de plannen aangebracht? En wat betekenen die voor de restauratie? Programmamaker Hans Quatfass volgde het allemaal van minuut tot minuut voor de Fryslân DOK-documentaire 'Skraabje oan ferve'

De Fryslân DOK -documentaire 'Skraabje oan ferve' is op zondag 17 december om 17:00 en daarna vanaf 18:00 ieder uur op tv te zien bij Omrop Fryslân.