Nieuwe ontslagen dreigen bij NDC Mediagroep

Er dreigen opnieuw ontslagen bij de NDC Mediagroep, de uitgever van onder andere de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en het Dagblad van het Noorden. Het rendement van het bedrijf valt tegen en dat zorgt ervoor dat er bezuinigd moet worden. Dat bevestigt Jorrit Volkers van de stichting FB Oranjewoud, de grootste aandeelhouder van de NDC. Om hoeveel banen het gaat en op welke afdelingen moet worden ingekrompen, wil Volkers niet zeggen. Dat is aan de leiding van het bedrijf zelf, zegt hij. De plannen voor de bezuinigingen moeten eind dit jaar of begin volgend jaar rond zijn. NDC-directeur Dina Boonstra was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

NDC Mediagroep zit al jaren in zwaar weer. Het aantal abonnees van de kranten is sterk teruggelopen. Ook de advertentie-inkomsten van het bedrijf zijn sterk teruggelopen. De afgelopen jaren zijn al honderden banen verdwenen. Zowel de Leeuwarder Courant als het Dagblad van het Noorden hebben hun eigen kantoor verkocht om geld vrij te maken.