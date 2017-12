Werkstraf geëist tegen dochter die geld stal van vader

Tegen drie mensen die een paar jaar geleden veel geld hebben gestolen van een man uit Harlingen, zijn werkstraffen geëist van 180 en 240 uur. Een van de drie is de dochter van het slachtoffer. Zij zat in de geldzorgen en had met haar twee vrienden een inbraak in scène gezet. Daarbij werd onder andere de pinpas van de vader meegenomen. In totaal hebben ze 15.000 euro van de man gestolen. Later hebben de drie ook nog geld geprobeerd te stelen van een eerdere werkgever van de vrouw, maar dat mislukte.

Omdat de drie hun leven inmiddels redelijk op de rails hebben gekregen, eiste de officier van justitie werkstraffen, in plaats van gevangenisstraf. De rechter doet over twee weken uitspraak.