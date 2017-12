Wie zingt mee bij opening Leeuwarden-Fryslân 2018?

Friese basisscholen kunnen zich nog steeds aanmelden om mee te doen aan de opening van Leeuwarden-Fryslân 2018. Dat meldt de organisatie. Op vrijdag 26 januari is de officiële aftrap van het culturele jaar. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk schoolkinderen dan op hun eigen school het speciale LF2018-lied 'Seis oere thús' van Sytze Pruiksma en Nynke Laverman zingen. De scholen maken hier een eigen versie van, filmen dit en delen dat om exact 12.00 uur op social media. Zo gaat de opening meteen de hele wereld over.

Volgens de organisatie is een groot deel van de Friese scholen al bezig met oefenen. Niet alleen met zingen, want bij het lied horen ook danspasjes. Er zijn filmpjes gemaakt om de scholen te helpen bij het instuderen van het lied en het vormgeven van het filmpje.

Basisscholen die willen meedoen, kunnen zich aanmelden via Sjongfestival.frl.