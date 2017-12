Met app en mobiel luisteren in zes Friese kerken

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft voor zes van haar kerken een luisterroute laten maken. Mensen kunnen via een app op hun mobiele telefoon meeluisteren in de kerken van Bears, Britsum, Huzum, Jorwert, St.-Annaparochie en St.-Jacobiparochie. Een vrouwelijke verteller leidt bezoekers rond en vertelt interessante zaken over de kerken. De route is vooral bedoeld voor buiten het zomerseizoen. Dan zijn er genoeg vrijwilligers om een rondleiding te geven.