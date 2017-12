Laatste activiteit voor burgemeester Hayo Apotheker

In het gemeentehuis van Sneek hebben elf mensen meegedaan aan een bijzonder naturalisatieceremonie. De ceremonie is het laatste onderdeel van het inburgeringsproces en dan wordt de verklaring van verbondenheid afgelegd. Vrijdagmorgen werd dat gedaan door een Syrisch gezin, twee Chinezen, een Algerijn en een Iraniër. Zij hebben na afloop bloemen, een boekje over Súdwest-Fryslân en een lidmaatschap van de bibliotheek gekregen.

Voor burgemeester Hayo Apotheker was de ceremonie ook bijzonder. Het betekende voor hem zo ongeveer de laatste activiteit als burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân. "Dat ik ermee ophoud, is geen leed, hoor. Het is zelf gekozen. Ik ben 67,5 jaar en we krijgen nu een nieuwe raad. Het is mooi zo." Apotheker is zeven jaar burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân geweest.