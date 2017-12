Stijn Vreven 'gewoon' op de bank tegen SC Heerenveen

Wanneer SC Heerenveen zaterdagavond thuis tegen NAC Breda speelt, zit de coach van de tegenstander 'gewoon' op de bank. Stijn Vreven en zijn club zijn in beroep gegaan tegen de schorsing die de trainer kreeg opgelegd vanwege zijn gedrag tijdens en na de wedstrijd tegen FC Twente. De tuchtcommissie van de KNVB schorste Vreven voor drie duels, waarvan een voorwaardelijk, maar daar ging de Belg niet mee akkoord.

Nu Vreven in beroep is gegaan, wordt de zaak opgeschoven en zit hij zaterdag in het Abe Lenstra Stadion dus niet op de tribune, maar in de dug-out.

De wedstrijd begint zaterdag om 18.30 uur en is rechtstreeks te volgen via Omrop Fryslân Radio.