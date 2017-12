Sneker verdachte in No Surrenderzaak blijft vastzitten

De man uit Sneek die deze werd opgepakt tijdens een groot onderzoek naar motorclub No Surrender, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris besloten. De man wordt verdacht van het afpersen of poging tot het afpersen van ondernemers, enkele jaren geleden. Daar waren tonnen mee gemoeid.

De Sneker had zakelijke conflicten met de ondernemers en zou de leider van No Surrender hebben ingezet als een soort incassobureau. De motorclubleider zou de ondernemers hebben bedreigd. Hij is ook opgepakt en blijft eveneens langer vastzitten.