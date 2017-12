Prijs van water gaat omhoog in twee Friese gemeenten

Inwoners van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel betalen voortaan veel meer geld voor hun drinkwater. Daardoor zijn de inwoners van deze gemeenten jaarlijks tussen de zestig en 105 euro meer kwijt aan water. Niet alleen in deze twee Friese gemeenten gaat de waterprijs omhoog, maar ook in vijf gemeenten buiten Fryslân.

Volgens waterleidingsbedrijf Vitens rekenen deze zeven gemeenten in hun werkgebied met ingang van komend jaar zogenaamde 'precariorechten'. Vitens maakte bezwaar tegen deze heffing. Deze heffing is sinds 1 juli dit jaar ingegaan, maar er geldt een overgangsregeling van vijf jaar. De zeven gemeenten hebben ervoor gekozen om de verhoging tot 2022 op te leggen. In totaal gaat het om 90.000 mensen die met de verhoging te maken krijgen.