De laatste weken: het einde van Het Bildt

Na een proces van jaren met ideeën, inspraak, tegenstand en compromissen is het over enkele weken echt zover. Met ingang van 1 januari 2018 zullen vijf Friese gemeenten definitief verdwijnen. Franekeradeel, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Littenseradiel en Het Bildt gaan op in Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. We waren deze week in de vijf gemeenten die straks niet meer bestaan. Vandaag het laatste deel: na meer dan 500 jaar komt er een eind aan de gemeente Het Bildt.

Verslaggever én Bildtker Geert van Tuinen ging vrijdagmorgen naar St.-Annaparochie, terug naar zijn voormalige werkplek op het oude gemeentehuis van Het Bildt. Het gebouw heeft een nieuwe bestemming gekregen en Anneke Bögels-Brouwer zal er haar huisartsenpraktijk vestigen. Er komen acht nieuwe spreekkamers en ook een fysiopraktijk. In de oude raadszaal komt een apotheek.

Logeren

Hoewel Bögels-Brouwer zelf geen Bildtker is, is het gemeentehuis bekend terrein voor haar. Haar opa Wiebe Brouwer was namelijk 35 jaar lang, en daarmee de langstzittende, gemeentesecretaris van Het Bildt. Als klein meisje ging ze vaak logeren bij haar grootouders en haalde opa dan op van zijn werk. Opa's oude werkkamer wordt nu haar kantoor voor de administratie van de praktijk. Bögels-Brouwer is er blij mee, al leek het vertrek vroeger veel groter. "In mijn beleving als klein meisje was het een heel grote kamer."

Prutshokje

Ook Geert van Tuinen, die op 1 augustus 1971 als leerling-ambtenaar op de afdeling Sociale Zaken ging werken, had andere afmetingen in gedachten. "In de tijd dat ik hier kwam, kwam je nauwelijks in deze kamer, want daar zat de gemeentesecretaris. Nu sta ik hier: het is eigenlijk een prutshokje! Ik dacht dat het heel groot was."

Meer afstand

Dat de gemeente Het Bildt straks niet meer bestaat, doet hoofdredacteur Gerard de Jong van de Bildtse Post een beetje pijn. "Je voelt wel dat er iets verdwijnt en dat schuurt wel eens wat, maar dat proces is toch ook al een beetje voorbij voor mij." Volgens De Jong komt er nu letterlijk en figuurlijk meer afstand tussen de nieuwe gemeente en zijn krant. Omdat het gemeentehuis van Waadhoeke in Franeker komt, kan hij niet meer op de fiets naar de raadsvergaderingen. Toch zal hij de gemeente kritisch blijven volgen en wil hij zich met De Bildtse Post noch meer richten op de Bildtse taal en cultuur.