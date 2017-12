SKS laat hun zeilformule voortaan toetsen door externen

De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen zal vanaf komend jaar de zeilformule laten toetsen door een externe partij. Dat werd donderdagavond unaniem besloten op een vergadering van de vereniging. Reden van de maatregel waren twee gebeurtenissen uit het afgelopen SKS-seizoen, waarin Langweer niet verder wilde zeilen en Joure werd gediskwalificeerd. "Zoiets mag nooit weer gebeuren", vertelde René Nagelhout, voorzitter van de SKS.

Er was afgelopen zomer discussie over de afmetingen van het zeil. "Wij hebben een formule die aangeeft hoeveel vierkante meter het zeil mag zijn en welke afmetingen deze mag hebben", zei Nagelhout. "Wij hebben nu een voorstel aangenomen om de komende vijf jaar door te gaan met de zeilformule. Ook hebben we besloten om monitoring van die formule te laten doen. Mensen van buiten zullen dit leiden. Die gaan naar de uitgangspunten van onze formule kijken en beoordelen of die wel of niet aangepast moeten worden."