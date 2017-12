Streppel: "Tegen NAC met zelfde passie als tegen Feyenoord"

SC Heerenveen hoopt het goede gevoel, dat ze hebben gekregen van het 1-1 gelijkspel tegen Feyenoord, mee te nemen naar de wedstrijd tegen NAC Breda. Na een mindere periode wordt het gelijkspel in Rotterdam door trainer Jurgen Streppel gezien als een bonuspunt. Streppel: "Ik denk wel dat we hier moraal uit hebben gehaald. Nu herstellen en dan van NAC winnen."

NAC Breda is de nummer 16 van de eredivisie. Toch verwacht Streppel een lastige wedstrijd. "Waarschijnlijk zullen ze niet vol op de aanval gaan spelen. NAC is een goed voetballend elftal met een aantal geweldig creatieve jongens. We zullen met dezelfde passie moeten spelen als tegen Feyenoord."

Streppel laat zich niet uit over de opstelling, maar de verwachting is dat hij weinig zal veranderen. Duidelijk is dat Henk Veerman opnieuw de voorkeur krijgt boven Reza Ghoochannejhad in de punt van de aanval. Streppel: "Henk heeft bewezen dat hij een neusje voor de goal heeft. Laten we eerlijk zijn, uiteindelijk gaat het om doelpunten. Maar ik denk dat Henk en Reza ook samen zouden kunnen spelen, maar dat zullen we dan vaker moeten oefenen."

Henk Veerman scoorde in de laatste wedstrijden tegen Roda JC, VVV en Feyenoord.