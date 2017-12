Het Spektrum in Burdaard gered van faillissement

Multifunctioneel centrum It Spektrum in Burdaard blijft bestaan. De gemeenteraad van Ferwerderadiel heeft donderdagavond ingestemd met een reddingsplan voor het mfc. Een dreigend faillissement van Het Spektrum is daarmee van tafel. Het centrum krijgt onder meer een nieuwe hypotheek met een lagere rente en ook worden openstaande schulden geschrapt.

Al sinds de opening van het centrum in 2011 stond de financiële haalbaarheid van Het Spectrum onder druk. Verschillende besturen probeerde een financieel gezond mfc op te bouwen, maar dat lukte keer op keer niet.