VIDEO: Afscheid nemen in de fusiegemeenten

De laatste keer de trouwzaal schoonmaken of nog een keer in het gemeentehuis de afvalbakken legen. Veel ambtenaren doen deze dagen veel dingen voor de laatste keer in de vijf Friese gemeenten die vanaf 1 januari opgaan in een grotere gemeente. Wij namen met verschillende mensen afscheid van hun dagelijkse routine in de gemeenten Franekeradeel, Leeuwarderadeel, Menameradiel en Het Bildt.