Zes koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Fryslân

Verschillende mensen in de provincie zijn donderdagavond koninklijk onderscheiden. Zo werd in Leeuwarden Leendert Klaassen uit Zuidhorn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde bij zijn afscheid als voorzitter van het college van bestuur van hogeschool Stenden. Klaassen was in 2001 al benoemd tot Ridder, maar werd donderdagavond door burgemeester Ferd Crone gepromoveerd tot Officier.

Ook vier raadsleden van de gemeente Súdwest-Fryslân kregen een lintje. Dat waren Baukje Miedema en Titia Tjalsma-de Wilde van de VVD, Jentje Steringa van het CDA en Peter Walinga van Gemeentebelangen. Ook Liesbeth Terpstra van Franekeradeel werd koninklijk onderscheiden.