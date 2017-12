Actievoerder Haitsma tevreden over aanpak Zuiderzeestraat

Actievoerder Henk Haitsma uit Lemmer is tevreden over de nieuwe plannen voor het opknappen van de Zuiderzeestraat en omgeving. Woningbouwvereniging Lyaemer Wonen stelt de bewoners voor om 140 huizen te slopen en 80 te renoveren. Na consultatie van de bewoners komt Lyaemer Wonen nu met deze plannen. Afgelopen zomer was het plan nog om alles te slopen. Haitsma zette toen een handtekeningenactie op. Daaruit bleek dat 75 procent van de bewoners voor het renoveren van de woningen was.

Vergoeding

Haitsma vindt dat de woningbouwvereniging goed naar de bewoners heeft geluisterd. Ook is hij tevreden dat zijn eigen huis wordt gerenoveerd. Wel is Haitsma verbaasd dat zoveel mensen eerst voor renovatie waren en nu instemmen met nieuwbouw. Hij denkt dat de premie van bijna 6000 euro die de bewoners van de nieuwbouwwoningen in het vooruitzicht is gesteld daarbij een belangrijke rol speelt. Huurders met een renovatiewoning krijgen die vergoeding niet. Haitsma wil graag weten waarom mensen met een nieuwbouwwoning zo'n groot bedrag krijgen en bewoners van een opgeknapte woning niet. Volgens hem hebben beide groepen zo goed als dezelfde kosten als ze straks de woning weer moeten inrichten.

Bijeenkomst

Volgende week donderdag is er nog een bijeenkomst van Lyaemer Wonen met de bewoners. Als 70 procent van de bewoners voor de plannen is gaan ze door. Haitsma verwacht dat dit wel gehaald zal worden.