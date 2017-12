Twee verdachten dodelijke steekpartij Sneek aangehouden

De politie heeft donderdag twee verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij in Sneek eerder op de dag. Het gaat om twee verdachten van 16 en 17 jaar uit de gemeente Súdwest-Fryslân. Bij de steekpartij kwam een 39-jarige man uit de stad om het leven. Het incident vond plaats in de Johan Willem Frisostraat in Sneek.

Volgens buurtbewoners werd de man in zijn huis neergestoken en is hij op straat overleden. Dat was vlakbij een basisschool. Of de schoolkinderen ook iets hebben gezien, is niet bekend. Het slachtoffer was mogelijk actief in het drugscircuit.