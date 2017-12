Sneeuwbalgevecht loopt uit de hand op Magister Alvinus Sneek

Een groep leerlingen van het Magister Alvinus in Sneek heeft zich deze week ernstig misdragen. Dat heeft de rector van de school de ouders en leerlingen in een brief laten weten. Een groep leerlingen heeft afgelopen maandag en dinsdag auto's bekogeld met sneeuwballen. Dit heeft geleid tot veel schade, boze reacties en klachten van de slachtoffers. Medewerkers van de school probeerden escalatie te voorkomen, maar dat was lastig. Leerlingen verzetten zich en waren niet voor rede vatbaar. Dat ging zelfs zo ver, dat het onderwijspersoneel zich niet veilig voelde en de veiligheid in gevaar kwam.

Filmpje van de misdragingen van de kinderen verschenen deze week op de website van Dumpert. Volgens het RSG Magister Alvinus worden er maatregelen genomen tegen de overtreders. De school doet ook een beroep op de ouders om de gebeurtenissen thuis met de kinderen te bespreken.