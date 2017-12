Sloop huizen Zuiderzeestraat in Lemmer gaat door

In de Zuiderzeestraat en de omgeving van de straat in Lemmer wordt meer dan de helft van de huizen gesloopt. De rest wordt gerenoveerd. Dat heeft woningbouwcorporatie Lyaemer Wonen besloten, in overleg met de bewoners. Afgelopen zomer verzamelde de bewoners van de straat nog handtekeningen om de sloop tegen te houden, en boden die aan de woningcorporatie aan.

De corporatie heeft met de architect de buurt bezocht om met de mensen te bespreken wat voor verbeteringen er nodig zijn voor de huizen in de wijk. Daarna heeft Lyaemer de plannen voor sloop, nieuwbouw en renovatie verder uitgewerkt. Die plannen hebben een groot draagvlak. Volgende week is er een informatieavond voor de wijkbewoners.