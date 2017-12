ROC Friese Poort heeft vijftien 'topopleidingen'

Vijftien opleidingen van ROC Friese Poort hebben het predicaat 'topopleiding 2018' gekregen in de Keuzegids Mbo, die donderdag is verschenen. Het gaat om onder andere grafische opleidingen, financieel administratieve beroepen en logistiek. De horeca-opleidingen van de Friese Poort doen het ook goed. Die scoren landelijk een vierde plek en zijn het beste van Noord-Nederland. De keuzegids voor het mbo beoordeelt en vergelijkt de kwaliteit van alle mbo-opleidingen en komt een keer per jaar uit.