Taxichauffeur mishandeld met jutezak; werkstraf geëist

Tegen een man uit Mildam is 180 uur werkstraf geëist, omdat hij afgelopen zomer met een vriend een taxichauffeur heeft mishandeld. Het slachtoffer had geprobeerd een ruzie tussen twee passagiers te kalmeren. Toen hij later die nacht thuiskwam, werd hij door twee mannen mishandeld. Een van hun was de zoon van een van de passagiers. De taxichauffeur werd geslagen met een jutezak waar waarschijnlijk stenen inzaten.

De man uit Mildam ontkent dat hij er iets mee te maken heeft. De zaak van de andere verdachte was achter gesloten deuren, omdat hij minderjarig was ten tijde van de mishandeling. Het slachtoffer is gestopt met zijn werk, hij kan het niet langer opbrengen om in de taxi te stappen.