Plannen voor grote theatervoorstelling over Elfstedentocht

In 2020 moet er een grootschalige theatervoorstelling komen over de Elfstedentocht. Voor het spektakel Elfsteden Experience 2020 zal er een nieuw theater worden gebouwd met een ijsvloer en plek voor 1500 bezoekers.

De organisatoren, die vorig jaar ook de Tocht van Morgen organiseerden, halen inspiratie uit de musical Soldaat van Oranje. De organisatie is ook een samenwerking aangegaan met de uitvoerend producent van deze musical. Soldaat van Oranje is al jaren uitverkocht en dat moet ook het geval worden met de Elfsteden Experience 2020. Voor de musical Soldaat van Oranje was 9,5 miljoen euro aan startkapitaal nodig. De voorstelling over de Elfstedentocht moet ook een miljoenenproject worden.

De voorbereidingen op Elfsteden Experience 2020 zijn intussen van start gegaan. Het script moet volgend jaar af zijn. Creatief producent Madèlene van Beuzekom zegt dat de voorstelling mensen niet meer zal loslaten.

Aankomende zaterdag is er al een klein voorproefje van de voorstelling te zien op de ijsvloer van de kerstmarkt in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Die voorstelling, van 20 minuten lang, zijn om 15.00, 16.30 en 18.00 uur.