Aantal vuurvlinders in Braandemeer sterk afgenomen

Het aantal vuurvlinders in het natuurgebied Braandemeer in Weststellingwerf is de afgelopen weken met zo'n negentig procent afgenomen. Waarschijnlijk komt dat door een fout bij de onderhoudswerkzaamheden aan de sloten in het gebied. De vegetatie bij het water is daar grotendeels verwijderd. De rupsen van de vuurvlinder overwinteren in die planten en het grootste deel heeft de ingreep waarschijnlijk niet overleefd.

Hoe groot de schade voor de populatie exact is, moet komende zomer blijken. In Nederland zijn slechts drie vuurvlinderpopulaties en het is maar de vraag of het aantal vlinders in de Braandemeer kan herstellen.