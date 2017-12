Waar heeft Fryslân dit jaar het meest op gegoogeld?

'Stemwijzer' is het woord waar in Fryslân in 2017 het vaakst naar gezocht is op de online zoekmachine Google. Dat blijkt uit een inventarisatie van de zoekgigant. Aan het eind van het jaar kijkt Google altijd welke zoektermen in bepaalden landen en regio's het meest zijn gebruikt. In Fryslân staat 'stemwijzer' dus bovenaan.

Samenleving leeft mee

De lijst voor Fryslân laat een paar opvallende zaken zien. Zo is uit het lijstje op te maken dat de vermissingen van zowel Westerener Remon Bruinsma als die van Anne Faber eerder dit jaar erg leven in de provincie. Bruinsma wordt sinds de nacht van donderdag 30 november op vrijdag 1 december vermist. Zijn vermissing maakt zoveel los in de Friese samenleving dat zijn naam binnen twee weken al een van de meest gezochte zaken op Google is.

Voetbal

Voetbal doet het altijd goed in de zoektermenlijst van Google, maar er is iets bijzonders met de Friese lijst met zoektermen. Want SC Cambuur en sc Heerenveen zijn niet terug te vinden in de top 10. De Friezen hebben qua voetbal het afgelopen jaar namelijk het vaakst gezocht op 'Ajax'. De club uit Amsterdam staat op de vierde plek. Dat heeft mogelijk te maken met de Europa League-finale die de Amsterdammers in 2017 speelden. Landelijk gezien staat die wedstrijd namelijk in de top 10 van meest gezochte zoektermen.

Poëzie

Ook zorgde Sinterklaas voor een paar zeer populaire zoektermen: 'Rijmwoordenboek' en 'Sinterklaas Gedichten' staan op plekken 5 en 6. Daarmee is naar alle gedachten wel te concluderen dat Friezen over het algemeen niet de beste dichters van het land zijn. Volgens Google is ook de nummer 10 in Fryslân opvallend: televisieprogramma Utopia. Die term komt namelijk helemaal niet terug in het landelijke overzicht van zoektermen.

De volledige top 10 van meest gebruikte Google-zoektermen in Fryslân:

stemwijzer remon bruinsma anne faber ajax rijmwoordenboek sinterklaas gedichten patricia paay weerbericht fidget spinner utopia

Zoektermen die wel in de Nederlandse top 10 staan mar niet in de Friese, zijn 'Abdelhak Nouri', 'Staatsloterij Oudejaarstrekking', 'iPhone 8', 'Tour de France', 'Songfestival' en dus 'Ajax Manchester United'.