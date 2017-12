Zwembad It Gryn in Stiens heeft als derde zwembad van BV Sport een licentie Zwem-ABC gekregen. Daarmee voldoet het zwembad aan nieuwe kwaliteitseisen voor het geven van zwemlessen voor de nationale zwemdiploma's. Naast It Gryn hebben de Leeuwarder zwembaden Kalverdijkje en De Blauwe Golf van BV Sport deze licentie. Alleen zwembaden met de licentie mogen vanaf 1 januari volgend jaar het Zwem-ABC uitgeven.