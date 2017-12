Zorgen oogartsen om ogen van kinderen

Oogartsen maken zich zorgen over de ogen van kinderen. Kinderen spelen steeds minder buiten en zitten in plaats daarvan achter de telefoon, een tablet of lezen een boek. Met als gevolg dat hun oogbol een andere vorm krijgt en ze op termijn niet meer goed kunnen zien. Daarom is nu de 20-20-2-regel bedacht. Volgens oogarts Siep van der Veen van ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen staat die regel voor 20 minuten lezen van een boek of tablet, dan even 20 seconden opkijken voor de kinderen verder lezen en daarnaast iedere dag twee uur buiten spelen.