Voor het Leeuwarder treinstation is donderdag de mistfontein geplaatst. Het gaat om de eerste van elf fonteinen die in alle elf Friese steden komen, in het kader van Culturele Hoofdstad 2018.

De mistfontein in Leeuwarden bestaat uit twee grote hoofden, een van een meisje en een van een jongetje. De beelden zijn gemaakt in Barcelona en werden de afgelopen dagen naar Leeuwarden gebracht. De plaatsing heeft het grootste deel van de dag in beslag genomen. Later wordt de mist toegevoegd.