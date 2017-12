Hulshoff: dominant voetbal tegen 'boefjes' van Dordrecht

SC Cambuur zal vrijdag tegen FC Dortdrecht met dezelfde elf spelers aantreden die normaliter maandag ook tegen Jong AZ zouden hebben gespeeld. Dat betekent dat Ricardo Kip en Sai van Wermeskerken in de basis beginnen. Dat gaat ten koste van Bryan Smeets en Kevin van Kippersluis. FC Dordrecht heeft in de Jupiler League maar twee punten meer dan Cambuur, maar ze hebben ook een wedstrijd meer gespeeld.

Trainer Sipke Hulshoff ziet Dordrecht als een 'alles of niets-ploeg': "Het zijn boefjes, die heel goed kunnen voetballen als ze hun dag hebben. Ze scoren makkelijk uit standaardsituaties." FC Dordrecht is tegelijk ook de ploeg met de meeste tegendoelpunten in de competitie. Trainer is oud-Heerenveenspeler Gérard de Nooijer.

Naast Jurjan Mannes en Karim Rossi is verder iedereen fit bij Cambuur. De focus lag deze week tijdens de training op het dominanter voetballen. "Aan de bal moeten we beter worden. Wij moeten de tegenstander vaker van het kastje naar de muur spelen," vertelt Hulshoff. Na FC Dordrecht speelt Cambuur voor de winterstop nog tegen GVVV voor de beker en Helmond Sport. Dan is het winterstop. De opdracht voor de komende wedstrijden is duidelijk volgens Xander Houtkoop. "We willen weg uit de onderste regionen. Dan moeten we gewoon de komende duels winnen."