Track and trace op telefoon van Remon Bruinsma onderzocht

De politie is bezig met het onderzoeken van de track and trace op de telefoon van Remon Bruinsma. De 19-jarige student uit De Westereen verdween in de nacht van donderdag 30 november op vrijdag 1 december na een avondje stappen. De familie vond deze week de track and trace op zijn telefoon en heeft dat aan de politie doorgegeven. Die zijn op dit moment de sporen van google maps aan het bekijken.

Ook worden botenbewoners in Leeuwarden en omgeving opgeroepen om een extra check onder hun schip te doen. De politie is met justitie in overleg om te bekijken of de beelden kunnen worden vrijgegeven van het groepje jongeren waar Remon mee sprak. Het blonde meisje waar van te zien is dat ze met Remon praat is nog steeds niet gevonden.

Donderdag wordt ook bij de Grote Wielen nog gezocht door een speciaal team naar eventuele sporen van Remon. Dit wordt gedaan om uit te sluiten dat hij misschien naar De Westereen toe gelopen is.