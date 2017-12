Alliade teleurgesteld over boete van Zorgautoriteit

Bestuursvoorzitter Erik Kuik van zorggroep Alliade uit Heerenveen is teleurgesteld over een boete van 70.000 euro die ze hebben gekregen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die legde de boete op omdat Zorgkompas BV, onderdeel van Alliade, de overname van een andere zorgaanbieder niet had gemeld. Alliade zegt dat met de overname júíst de zorg voor de 25 cliënten en het werk voor de 7 medewerkers gegarandeerd kon worden. Alliade vindt de boete voor de relatief kleine overname "onrechtvaardig en onevenredig hoog." De NZa zegt dat ze met de boete een voorbeeld willen stlellen dat zorgaanbieder overnames op tijd moeten melden.

Kuik in een reactie: "Eind 2015 hebben we hard gewerkt om de zorg voor de cliënten te behouden en ook de werkgelegenheid van de medewerkers. Dat een dergelijke kleine transactie gemeld moest worden bij de NZa is daarbij over het hoofd gezien. Toen we dat begin 2016 ontdekten, hebben we direct contact gezocht met de NZa. Dat is vanzelfsprekend. Als we fouten maken, erkennen we die en dan zijn we daar transparant over. We zijn bij de NZa op bezoek geweest om de situatie toe te lichten en hebben daarop alsnog de meldingsprocedure in werking gezet."