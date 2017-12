In Sneek is een man door een steekpartij om het leven gekomen. Volgens de politie heeft het geweldsincident plaatsgevonden in de Johan Willem Frisostraat. Er is nog niets bekend over de achtergrond van het misdrijf. De politie onderzoekt de zaak.

In verband met het incident is er een burgeroproep gedaan in Sneek voor twee jongens die zonder helm zijn weggereden op een scooter.