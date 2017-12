Leeuwarder opgepakt voor overval in Nieuwleusen

De politie in Overijssel heeft woensdagmiddag een 39-jarige inwoner van Leeuwarden aangehouden voor de overval op een juwelier in Nieuwleusen. De Leeuwarder zou de overval samen met een 46-jarige man uit Houten hebben uitgevoerd. De juwelier werd aan het begin van de middag overvallen door een gewapende man. Die bedreigde de winkelier en de klanten met een pistool. De dader maakte geld en sieraden buit en vluchtte weg in een auto die al klaarstond. Getuigen konden een duidelijk signalement doorgeven, waarna de politie de twee verdachten op twee verschillende adressen in Ommen kon aanhouden. In een van de woningen zijn de buit en het vuurwapen gevonden. De twee verdachten zitten vast voor verder onderzoek.