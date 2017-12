Innovatieprijs voor anti-vogelgriepvinding

Pluimveehouder Hans Hazenberg uit Abbega heeft de innovatieprijs gewonnen voor zijn uitvinding tegen vogelgriep. Zijn doek van windbreekgaas moet voorkomen dat virussen zoals de vogelgriep de stallen kunnen binnendringen. De uitvinding is door een vakjury van Boerderij en For Farmers geselecteerd en kreeg van het publiek 22 procent van de ruim 2.600 stemmen. Het bedrijf van Hazenberg werd in december vorig jaar getroffen door de ziekte, met als gevolg dat zijn 63.000 kippen moesten worden afgemaakt. Ook moest zijn bedrijf op slot gezet worden. Dit gebeurde allemaal in een tijd dat er veel mist was. Het gevoel was dan ook dat de vochtige lucht een rol heeft gespeeld bij het binnenbrengen van het virus. Het windbreekgaas zorgt ervoor dat het vocht, en ook veren en ander stof, niet in de stal kunnen komen.