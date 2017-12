Zoektocht naar Bruinsma verplaatst naar de Grote Wielen

De politie gaat donderdag in natuurgebied de Grote Wielen zoeken naar de vermiste Remon Bruinsma. In de afgelopen dagen werd met name gezocht in en bij de grachten in Leeuwarden, maar nu wordt de zoekactie verplaatst naar buiten de stad. Het is niet duidelijk of dit gebeurt op basis van nieuwe informatie. Bruinsma wordt sinds de nacht van 30 november op 1 december vermist, nadat hij was wezen stappen in Leeuwarden. Tot nu toe is er nog geen spoor van de Westereener gevonden. Hij is voor het laatst gezien op de Groeneweg in Leeuwarden, dat was rond de klok van half drie in de nacht. Mensen die meer weten, of die hem daarna nog hebben gezien wordt gevraagd zich te melden.