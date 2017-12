Streppel is trots op strijdbaarheid van de ploeg

Sportclub Heerenveen kan volgens trainer Jurgen Streppel met een goed gevoel beginnen aan de terugreis vanuit Rotterdam. De trainer was positief over de manier waarop zijn ploeg de wedstrijd tegen Feyenoord heeft uitgespeeld. "Met name door de strijdlust die we hebben laten zien." In De Kuip werd het 1-1 na twee late goals in de eerste helft. "Ik vind dat wij vandaag een elftal hebben gezien dat gevochten heeft voor een goed resultaat, en in de eerste helft goed gevoetbald heeft," zo vertelt de trainer. "In de tweede helft hebben we onder druk gestaan en hebben we nog wel mogelijkheden gehad, maar Feyenoord ook. De Rotterdammers waren in de tweede helft de bovenliggende partij, maar wij hebben er alles aan gedaan om de wedstrijd over de streep te trekken."

Zuur moment

Heerenveen was ook ongelukkig: een goal van Veerman werd afgekeurd omdat scheidsrechter Blom een overtreding van de spits op Tapia had gezien. "Ik wist eigenlijk niet waar hij voor floot,"​ zei de Volendammer zelf, die duidelijk verbaasd was over het besluit: "als je de beelden nu terugziet dan is het wel zonde." ​Later in de wedstrijd had Veerman de kans om 1 op 1 met de keeper van Feyenoord te komen, maar de scheidsrechter gaf geen voordeel en fluitte af. "Dat was ook weer een discutabel moment even, dat is zuur. Maar we spelen hier 1-1 en dat is fantastisch, uit in de Kuip."

Volgens de trainer was de einduitslag verdiend, maar had er misschien ook wel meer ingezeten: "Gezien de kansen wel, want ook in de tweede helft hebben we kansen gehad om de wedstrijd in de counter te beslissen."

Heerenveen heeft nu nog twee wedstrijden te gaan voor de winterstop. Zaterdag moeten de Feansters thuis tegen NAC, en de week daarna, op zaterdag 23 december staat een uitwedstrijd in Alkmaar op het programma.