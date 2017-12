Sneeuwbuien: code geel in Fryslân

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Fryslân in verband met gladde wegen. Ook Rijkswaterstaat heeft een waarschuwing uitgedaan naar aanleiding van het winterse weer. Op sommige plaatsen ligt een klein laagje sneeuw, wat kan zorgen voor gladheid. Rijkswaterstaat heeft de strooiwagens de weg opgestuurd om de gladheid te bestrijden, maar dat kan nog even duren omdat het verkeer nodig is om het zout goed in te rijden. De oproep is dan ook om goed op te letten en de rijstijl aan te passen als u de weg op gaat donderdagochtend.