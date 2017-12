Provinciale Staten niet eens over cultuur na 2018

Hoe moet het na 2018 verder met de cultuur in Fryslân? Over die vraag kan de Provinciale Staten het nog niet eens worden. De oppositiepartijen willen eerst om tafel met de culturele sector, zelfs voordat een keus wordt gemaakt over hoe de subsidies na 2018 worden verdeeld. De coalitie wil ook om tafel met de sector, maar wil nu al wel de criteria vastleggen. Dat bleek woensdagavond bij de commissievergadering van de Provinciale Staten. Vorige week kwam een groot aantal culturele organisaties met een manifest, waarin werd gevraagd om meer inspraak. Het lijkt erop dat ze dat ook krijgen, maar de vraag is nog wanneer. Volgende week woensdag moeten de Staten daarover een besluit nemen.