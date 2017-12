Gelijkspel voor Heerenveen in De Kuip

Sportclub Heerenveen heeft in Rotterdam een verdiend punt gepakt tegen Feyenoord. In De Kuipwerd het 1-1 na twee doelpunten vlak voor rust.

Nadat de ploeg van Jurgen Streppel aan het begin van de eerste helft een paar keer goed wegkwam bij kansen van Feyenoord, waren Henk Veerman, Doke Schmidt en Michel Vlap dicht bij een goal voor de Friezen. Heerenveen was ook ongelukkig: een goal van Veerman werd afgekeurd omdat scheidsrechter Blom een overtreding van de spits op Tapia had gezien. Het bleef lang 0-0, maar toch leek Heerenveen met een achterstand de rust in te gaan. Steven Berghuis maakte in de 41e minuut de 1-0. Twee minuten later stond het echter alweer gelijk. Een pass van Daniel Høegh kwam met wat geluk voor de voeten van Veerman, die voor de derde wedstrijd op rij scoorde, 1-1.

Na de rust was Feyenoord iets sterker. Warner Hahn, de Rotterdamse keeper van Heerenveen, was belangrijk met reddingen op inzetten van Karim el Ahmadi en oud-Heerenveenspeler Jerry St. Juste. Heerenveen kwam niet meer tot grote kansen, maar het gelijkspel was op basis van de eerste helft niet onverdiend.

Volgende week zaterdag speelt Heerenveen thuis tegen NAC Breda.

Feyenoord - sc Hearrenfean: 1-1 (1-1). 41. Steven Berghuis 1-0, 43. Henk Veerman 1-1

Opstelling Sportclub Heerenveen: Hahn; Dumfries, Høegh, Pierie, Schmidt (56. Woudenberg); Schaars, Thorsby, Van Amersfoort; Kobayashi (81. Rojas), Veerman (68. Ghoochannejhad), Vlap