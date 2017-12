Kunst en cultuur kan van grote waarde zijn voor de zorg en het welzijn van mensen en hun familieleden. Maar het moet vooral voor iedereen in Fryslân bereikbaar zijn. Dat vindt Keunstwurk. Daarom heeft de stichting woensdag in samenwerking met LF2018 de eerste Friese Cultuurmarkt voor de Zorg georganiseerd in de theaterzaal van Keunstwurk.

Het doel is om de zorgorganisaties te verbinden aan het jaar van Culturele Hoofdstad. De cultuurmarkt wil de zorgorganisaties inspireren en de mogelijkheid geven om direct een keuze te maken voor een culturele activiteit die binnen de zorg ingezet kan worden. Ongeveer twintig cultuurmakers hebben flitspresentaties gegeven over hun dans-, theater-, beeldende kunst-, muziek-, zang- en Friese taalprojecten.